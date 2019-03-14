بعد مرور 22 عاما على انطلاقها، صدر اليوم الخميس العدد الأخير المطبوع من صحيفة "الرسالة" الفلسطينية.

وكشفت صحيفة "الرسالة" الفلسطينية في بيان لها، أنه بعد 22 عاما، توقف إدارة مؤسسة الرسالة للإعلام النسخة المطبوعة، معلنة نهاية الشكل الورقي للصحيفة، بعد إصدار نسختها الأخيرة، اليوم الخميس.