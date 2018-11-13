تنمية صامطة تنظم دورة مهارة في الإعلام

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة بعد غدٍ، دورة تدريبية بعنوان اصنع مهارة في الإعلام يُقدمها المدرب علي معتبي، وذلك بقاعة التدرب بجمعية البرّ الخيرية بصامطة .

وتشمل الدورة عددًا من المحاور التدريبية حول مهارات التواصل عبر منصات الإعلام، ومهارات التعامل مع الإعلام الجديد، واكتشاف المهارات الإعلامية وتطويرها، وذلك ضمن برامج لجنة التنمية لخدمة المجتمع .