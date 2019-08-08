أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم انعقاد أولى جولات الحوار الوطني أمس من أجل الخروج من الأزمة، بلقاء هيئة الحوار والوساطة مع مندوبي الحراك الشعبي.

ورصدت حمى التنافس على منصب رئيس الجمهورية في تونس، مشيرة إلى اعلان وزير الدفاع التونسي استقالته من منصبه تمهيدا لدخوله المنافسة في انتخابات 15 سبتمبر القادم.

وسلطت صحف الجزائر الضوء على عزم مصر على القضاء على آفة الارهاب، لافتة إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده عازمة أكثر من أي وقت مضى على دحر الإرهاب والمخربين داعيا المصريين لليقظة والتحلي بالصبر ومواصلة مصر التي يحلم بها الجميع.

وفي متفرقات أخرى، أشارت صحف الخميس إلى سقوط 18 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في تفجير سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابل.