أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انشغالها بالمشهد السياسي التونسي في ظل تقديم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي استقالته من منصبه، وإعلانه الترشح للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل.

عربيًا.. أشارت إلى تنديد السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى دعوة الخرطوم، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب التأثير الكبير لهذا الإدراج في وصول السودان لمنافذ الدعم والتنمية الدولية.

وعبرت صحف تونس، عن قلقلها من إمكانية قيام حرب رابعة بين الهند وباكستان، بعد عودة الاضطراب مرة أخرى إلى الواجهة من بوابة إقليم كشمير.

وكتبت دوليًا، عن تصويت مجلس الشروخ الإيطالي بالأغلبية على مرسوم يشدد العقوبات على المؤسسات الخيرية التي تدير سفنًا لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا.