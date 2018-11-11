أنباء عن وفاة الإعلامية فريدة الزمر

تردّدت أنباء عن وفاة الإعلامية القديرة فريدة الزمر، حيث أعلنت أمل الدالي، مذيعة بالشباب والرياضة، وفاتها وذلك على حسابها الشخصي عبر الـ "فيس بوك"، وكتبت، " توفيت إلى رحمه الله الإعلامية الراقية فريدة الزمر، ابنة خال والدي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

فريدة يحيى سعيد الزمر، هي إعلامية مصرية شهيرة في التليفزيون المصري، تنتمي إلى عائلة الزمر، وسبق أن ترشحت فريدة الزمر في انتخابات مجلس الشعب المصري 2010، وتعمل ابنتها هند رشاد، مذيعة أيضًا في التليفزيون المصري.