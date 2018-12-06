تعرف على أبرز اهتمامات الصحف التونسية الخميس

كتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، دعوة رئيس أكبر حزب سياسي فرنسي معارض لوران ووكيز أمس، إلى فرض حالة الطوارئ قبل احتجاجات جديدة تعتزم حركة "السترات الصفراء " تنظيمها السبت القادم.

وأشارت في السياق، إلى تواصل الضغوط على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على خلفية قرارات اقتصادية برفع الضرائب على الوقود.

وأوردت صحف الخميس في شأن آخر، إعلان المستشار في وزارة الإعلام اليمنية فيصل العواضي، أن المشاورات اليمنية المقرر إجراؤها في السويد، ستبدأ رسميًا في السابع من شهر ديسمبر

الحالي، مشيرة إلى ترحيب الولايات المتحدة بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة ووصفها إياها بأنها خطوة ضرورية وحيوية، ودعوتها جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.

وأوردت إعراب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها من مصير 7 آلاف من المدنيين الذين يحتجزهم مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.

ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى كشف الجيش الجزائري كميات من الذخيرة في محافظة برج باجي مختار، ومقتل 72 عنصرًا من مقاتلي طالبان في عمليات نفذتها قوات الأمن في ثلاث مناطق بإقليم غازني جنوب أفغانستان.