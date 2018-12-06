تعرف على أبرز اهتمامات الصحف المغربية الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بانطلاق أعمال اللقاء حول النزاع الإقليمي لملف الصحراء في جنيف أمس، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

ونقلت تصريحات الأمين العام انطونيو غوتيريس، الذي حث أطراف النزاع على الانخراط بحسن نية في المباحثات.

كما اهتمت صحف الخميس بأعمال مؤتمر الدول الشريكة والمانحة لمجموعة دول الساحل الخمسة، التي تنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط ، بهدف تعبئة الموارد الضرورية لبرنامج الاستثمار الأولوي لمجموعة دول الساحل الخمسة.

وتطرقت ضمن ملفاتها الدولية إلى محادثات السويد بين أطراف الأزمة اليمنية، التي ينتظر أن تبدأ اليوم، مبرزة أن المباحثات تعد أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأشارت صحف المغرب إلى فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ناقلة عن بكين أنها تعد بالعمل سريعًا على نقاط التوافق التي توصلت إليها مع واشنطن لتخفيف حدة الحرب التجارية.