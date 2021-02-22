اهتمامات الصحف الفلسطينية 22 شباط

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم توقيع مذكرة تعاون بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية لتطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني قبالة سواحل غزة وتحدثت صحف فلسطين عما أعربت عنه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، عن تقديرها لجهود المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية في توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 وفيات و1564 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 2180، و196,439 إصابة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا محمد المنفي عمق العلاقات الليبية الفلسطينية، وأهمية التنسيق الدائم المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وشعوبنا العربية، وتحديدا منها القضية الفلسطينية ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.