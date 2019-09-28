أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب ساهر عوض الله جبر عثمان متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر خلال مشاركته اليوم في مسيرة سلمية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وسلطت الضوء على قمع قوات جيش الاحتلال عددًا من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وتناولت صحف الصباح خبر اعلان معالي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لعام 2019.

وتابعت صحف فلسطين أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "فلسطين تفتخر بانتمائها إلى مجموعة الـ77 والصين منذ 1976، وترؤسها لها منذ بدء العام الحالي، الأمر الذي يدل على أن فلسطين فاعلة ومسؤولة على الساحة الدولية، فهي تقود أكبر مجموعة في الأمم المتحدة، وتتحدث نيابة عنها مع الدول الشريكة".