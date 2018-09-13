أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بعودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس بعد ساعات من الاشتباكات وتساقط الصواريخ العشوائية على بعض الأحياء السكنية.

وكتبت في سياق متصل عن إغلاق ليبيا لحركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة وذلك بعد اندلاع النيران بداخله جراء سقوط قذائف دون وقوع خسائر بشرية.

وتناقلت صحف الخميس مستجدات الأحداث في الأراضي المحتلة مع تحذير وزارة الصحة الفلسطينية من توقف الخدمات الصحية في مدينة رفح بسبب نفاذ كميات الوقود المشغلة للمولدات الكهربائية.

وأشارت إلى إعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا " وتأكيده على التزام باريس بمساعدة الوكالة لتخطي الأزمة التي تمر بها.

وعرجت صحف تونس على إعلان الشرطة العراقية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 42 آخرين بجروح جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند أحد المطاعم على طريق سريع قرب مدينة تكريت.