أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بعودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس بعد ساعات من الاشتباكات وتساقط الصواريخ العشوائية على بعض الأحياء السكنية.
وكتبت في سياق متصل عن إغلاق ليبيا لحركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة وذلك بعد اندلاع النيران بداخله جراء سقوط قذائف دون وقوع خسائر بشرية.
وتناقلت صحف الخميس مستجدات الأحداث في الأراضي المحتلة مع تحذير وزارة الصحة الفلسطينية من توقف الخدمات الصحية في مدينة رفح بسبب نفاذ كميات الوقود المشغلة للمولدات الكهربائية.
وأشارت إلى إعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا " وتأكيده على التزام باريس بمساعدة الوكالة لتخطي الأزمة التي تمر بها.
وعرجت صحف تونس على إعلان الشرطة العراقية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 42 آخرين بجروح جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند أحد المطاعم على طريق سريع قرب مدينة تكريت.
GMT 10:09 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 08:51 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس
GMT 08:48 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 04:42 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس
GMT 22:30 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الأربعاء
جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
أرسل تعليقك