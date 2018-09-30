أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالتجاذبات الجارية بين الكتل السياسية في اقليم كردستان العراق, ومباحثاتها مع الكتل السياسية في بغداد حول الشخصية المرشحة لمنصب رئيس جمهورية العراق الاتحادية.
ونوهت صحف الأحد باستعدادات مجلس النواب العراقي للتصويت في جلسته يوم غد على المرشح لشغل هذا المنصب من بين المرشحين, في حالة عدم توصل الأطراف الكردية على التقدم بمرشح واحد.
وأبرزت آراء الكتل السياسية العراقية المتباينة في هذا المجال, وانحياز بعضها إلى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.
وحثت الصحف الأطراف السياسية العراقية على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتوقيتاتها وعدم تجاوزها لأي سبب كان.
وعرجت على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق التي انطلقت اليوم, منوهة بانعكاساتها المتوقعة على التنافس بين الحزبين الكرديين الرئيسين على منصب رئيس جمهورية العراق.
وعرجت صحف العراق أيضًا على الشأن الاقتصادي العراقي مبرزة إعلان وزارة النفط العراقية أمس, المباشرة بإنتاج واستثمار الغاز المصاحب من حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار جنوب العراق بمعدل 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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