أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالتجاذبات الجارية بين الكتل السياسية في اقليم كردستان العراق, ومباحثاتها مع الكتل السياسية في بغداد حول الشخصية المرشحة لمنصب رئيس جمهورية العراق الاتحادية.

ونوهت صحف الأحد باستعدادات مجلس النواب العراقي للتصويت في جلسته يوم غد على المرشح لشغل هذا المنصب من بين المرشحين, في حالة عدم توصل الأطراف الكردية على التقدم بمرشح واحد.

وأبرزت آراء الكتل السياسية العراقية المتباينة في هذا المجال, وانحياز بعضها إلى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.

وحثت الصحف الأطراف السياسية العراقية على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتوقيتاتها وعدم تجاوزها لأي سبب كان.

وعرجت على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق التي انطلقت اليوم, منوهة بانعكاساتها المتوقعة على التنافس بين الحزبين الكرديين الرئيسين على منصب رئيس جمهورية العراق.

وعرجت صحف العراق أيضًا على الشأن الاقتصادي العراقي مبرزة إعلان وزارة النفط العراقية أمس, المباشرة بإنتاج واستثمار الغاز المصاحب من حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار جنوب العراق بمعدل 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا.