أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالتهديد الأمريكي للنظام السوري بفرض عقوبات مشددة إذا قام رئيس النظام بعرقلة العملية السياسية الرامية لوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وأوردت إلى جانب ذلك تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد فيها أنه من المهم جدًا التمهل والتعامل بعناية فائقة في اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور في سوريا ويجب ان يكونوا مقبولين من طرف الحكومة والمعارضة على حد سواء.

ونقلت صحف الأحد في الشأن العراقي إعلان الشرطة الاتحادية العراقية عن مقتل 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي وضبط عبوات وأسلحة ومتفجرات وذلك خلال عمليات أمنية وعسكرية نفذتها ضمن نطاق مهامها في البلاد.

ورصدت في الشأن الليبي تصريحات لوزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة قال فيها، إن بلاده تريد أن تتحول المهمة السياسية التي تؤديها الأمم المتحدة في بلاده إلى مهمة لدعم الأمن, ومطالبته إلى جانب ذلك الدول التي توجد بها أصول أو أموال ليبية إلى الكشف عنها والمساعدة في استعادتها لتتمكن ليبيا من توظيفها في تنفيذ أهداف التنمية.

وتناولت الصحف في موضوع آخر تشيع آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة جثامين ثمانية قتلى استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

ونشرت صحف تونس مجموعة أخرى من الأخبار الإقليمية والدولية بينها الزلزال الذي تعرضت له إندونيسيا وما خلفه من خسائر بالأرواح والممتلكات, وإعلان مصر وقف استيرادها للغاز المسال من الخارج بعد اكتشافها حقول غاز في الآونة الأخيرة , ورفض الحكومة الايطالية توقيع اتفاق مع ألمانيا حول اللاجئين .