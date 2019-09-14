اهتمامات الصحف اللبنانية السبت

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال حوار مفتوح أجراه مع المشاركين في مؤتمر "الاقتصاد الرقمي" تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الذي سينطلق بعد ذهابه إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي وعندها يمكن للبنان أن يبدأ بالاستفادة من القروض الممنوحة له حسب ما أوضح الحريري.

وسلطت صحف السبت الضوء على البيان المشترك التي أعربت فيه بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن رفضها لإعلان رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وفي آخر التطورات التي شهدها الميدان السوري تدوالت الصحف إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحرب في سوريا انتهت.

ونقلت صحف لبنان عن رئيس الوزراء البريطاني تفاؤله الحذر بشأن التوصل إلى اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ بريكست.