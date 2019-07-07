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اهتمامات الصحف العراقية الاحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الاحد

الصحف العراقية
بغداد - العرب اليوم

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتباين وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات. وتطرقت إلى الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد ‏المهدي، بشأن هيكلة الفصائل المسلحة عادة أن هذا الأمر متوقف على مدى تطبيقه من قبل الحكومة في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وتابعت قرار منظمة اليونسكو إدراج مدينة بابل الأثرية العراقية على لائحة التراث العالمي, منوهة بأهمية الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة استنادًا إلى هذا القرار.
وذكرت مجددًا على ظاهرة الحرائق التي طالت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة في العديد من محافظات شمال وغرب العراق خلال الفترة الماضية, مبينة تأكيد مديرية الدفاع المدني بأن عدد هذه الحرائق بلغ 328 حريقًا .

 

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اهتمامات الصحف العراقية الاحد اهتمامات الصحف العراقية الاحد



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