اهتمامات الصحف المصرية السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على فعاليات المؤتمر الوطني للشباب التي تنطلق في وقت لاحق اليوم بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 1600 شاب.

ونشرت إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري تصدى قوات الجيش لمحاولة هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة جنوب البلاد من جانب ميليشيات إرهابية ومرتزقة، لافتًا الانتباه إلى أنه تم تدمير 19 آلية للميليشيات الإرهابية في منطقة بونجيم.

وأنبأت صحف السبت عن قلق فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي احتمال ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، وتأكيدهم أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وعرجت على إعلان الجيش الوطني اليمني وقوع خروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من خلال قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقصف مواقع للجيش والأحياء السكنية بمحافظة الحديدة.