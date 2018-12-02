تعرف على أبرز اهتمامات الصحف العراقية

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، دخول رئيس الجمهورية برهم صالح على خط أزمة إكمال التشكيلة الحكومية المنقوصة من ثمان حقائب وزارية ,أبرزها الدفاع والداخلية, بعد تفاقم الخلاف بين الكتل السياسية الكبيرة بشأنها.

ونوهت أن هناك مؤشرات تدلل على أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مصر على إكمال الحقيبة الوزارية في جلسة البرلمان العراقي، الثلاثاء المقبل.

وتطرقت صحف الأحد إلى الشأن الاقتصادي، مبرزة تقرير وزارة النفط العراقية الشهري حول كمية صادرات النفط الخام العراقي لشهر نوفمبر الماضي، التي بلغت أكثر من 101 مليون برميل بإيرادات زادت على 6 مليارات و 179 مليون دولار.

وفي شان محلي آخر.. تطرقت إلى التأثيرات السلبية التي تركتها موجة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة نينوى شمال العراق خلال الأيام الماضية, التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وفي الشأن الأمني. أشارت الصحف إلى إعلان قوات التحالف الدولي زيادة تحركات داعش الإرهابي في الفترة الأخيرة، وتشديدها على أن القضاء النهائي على التنظيم لم يتحقق بعد.

دوليًا.. اهتمت بالإعلان عن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، الذي شغل الرئاسة الأمريكية لفترة واحدة مابين عامي 1989 و 1993.

كما اهتمت صحف العراق بالاشتباكات التي اندلعت أمس، في باريس بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين من أصحاب السترات الصفراء المحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة.