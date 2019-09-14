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اهتمامات الصحف المغربية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المغربية السبت

الصحف المغربية
الرباط - العرب اليوم

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموضوع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، مشيرةً إلى تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن أن التشكيلة الجديدة ستخرج في وقتها نافيًا وجود أية عراقيل في المشاورات.
على المستوى المغاربي، تطرقت الصحف لانطلاق عملية تصويت التونسيين لاختيار رئيس جديد للبلاد في حوالي 40 بلدًا، في انتظار انطلاق عملية التصويت داخل تونس.
كما واصلت الصحف رصد مختلف ردود الفعل الدولية المستنكرة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، التي عدها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأشارت الصحف إلى دعوة الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران إلى ضرورة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وعدم انتهاك بنود الاتفاق الدولي.
وتطرقت صحف المغرب لتفاعلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى الصعوبات الحاصلة بشأن التوصل إلى اتفاق يصر الاتحاد الأوروبي على أن يكون قانونيًا وعمليًا.
كما اهتمت بالإضراب الواسع الذي شنه عمال المواصلات في العاصمة الفرنسية أمس احتجاجًا على تعديل انظمة التقاعد، مشيرةً إلى أن هذا الاضراب شل حركة النقل.

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اهتمامات الصحف المغربية السبت اهتمامات الصحف المغربية السبت



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