تعرف على أبرز اهتمامات الصحف التونسية

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، مشيرة إلى إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان استقالته من منصبه على خلفية التطورات الأخيرة .

وكتبت في ذات السياق، عن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق حول سبل تسوية الوضع في القطاع المحاصر.

وتحدثت عن اختتام المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي انعقد في مدينة بالارمو الإيطالية بمشاركة أطراف ليبية وعدد من القادة الدوليين اللذين شددوا على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا.

وأوردت صحف تونس، إعراب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن قلقه من إمكانية تسلل المئات من عناصر تنظيم داعش الارهابي إلى العراق عبر الحدود، في ظل شن مقاتلي التنظيم في الفترة الأخيرة هجمات على قوات وكردية مدعومة من الولايات المتحدة على الجانب السوري من الحدود.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إقرار البرلمان السيريلانكي بالأكثرية حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسي الذي عينه رئيس البلاد.