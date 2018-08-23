أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالرد في حال استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.
وأشارت في سياق الموضوع، إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن سفن وغواصات روسية أطلقت 100 صاروخ مجنح من طراز" كاليبري" على مواقع المعارضة في سوريا.
وكتبت صحف الخميس في الشأن الفلسطيني، عن إقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي خططًا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وتطرقت إلى إجراء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تغييرات جديدة مست مناصب حساسة داخل مؤسسة الجيش.
وأشارت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى اقتحام نحو 115 مهاجرًا أمس الحدود المغربية الأسبانية، وإعلان وزارة العدل الفرنسية الإفراج خطأ عن "إرهابي مفترض" قبل محاكمته المقرر في نوفمبر المقبل.
GMT 10:47 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:46 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:54 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 13:49 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 13:44 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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