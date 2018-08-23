أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالرد في حال استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وأشارت في سياق الموضوع، إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن سفن وغواصات روسية أطلقت 100 صاروخ مجنح من طراز" كاليبري" على مواقع المعارضة في سوريا.

وكتبت صحف الخميس في الشأن الفلسطيني، عن إقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي خططًا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتطرقت إلى إجراء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تغييرات جديدة مست مناصب حساسة داخل مؤسسة الجيش.

وأشارت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى اقتحام نحو 115 مهاجرًا أمس الحدود المغربية الأسبانية، وإعلان وزارة العدل الفرنسية الإفراج خطأ عن "إرهابي مفترض" قبل محاكمته المقرر في نوفمبر المقبل.