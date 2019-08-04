اهتمامات الصحف الليبية الاحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية، موضحة استمرار تصاعد حدة الاشتباكات في محوري عين زارة والرملة شرق طرابلس.

ونوهت إلى دعوة وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لزيارة مطار معيتيقة والتأكد من أنه يستعمل للأغراض المدنية فقط.

وتطرقت إلى تصريحات رئيس النيجر، محمد إيسوفو، وإرجاعه مصدر جميع النزاعات في بلدان الساحل الأفريقي المجاور إلى الأزمة الليبية، في تناقض مع تصريحات سابقة لوزير دفاعه حول تأثير وضع جارته الشمالية على أمن البلاد.

وعرجت على لقاء المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جشوا هاريس، وسفير مالطا ساليبا تشارلز، لبناء موقف دولي موحد من الأزمة الليبية.

إقليميًا بينت دعوة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، في أول اجتماع تنسيقي له لمتابعة الوضع الأمني، خصوصًا على الحدود الليبية إلى مزيد من اليقظة لمواجهة مختلف التهديدات، مستعرضًا تقييمًا للأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية، ومستجدات التعاون العسكري مع عدد من الدول.