أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على زيارة قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر إلى القاهرة ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يبحث خلالها مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات أحدث التطورات على الساحة الليبية وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى جانب استعراض التعاون الثنائي بين مصر وليبيا، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود بين البلدين.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة تصاعد حدة الاشتباكات في عدد من المحاورجنوب العاصمة الليبية طرابلس، ونقلت تجديد الاتحاد الأوروبي الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، موضحة تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن التكتل الموحد ودوله الأعضاء “متحدون في المطالبة بأن تلتزم جميع الأطراف الليبية بوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

إقليميًا نوهت إلى دعوة متظاهرون في العاصمة الجزائر للمرة الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات إلى العصيان المدني في أعقاب رفض الجيش مطالب إجراءات التهدئة.