أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموقف المغرب بشأن قضية المهاجرين ، مبرزة أن الرباط قطعت الطريق أمام أي مناورة جديدة لحجز المهاجرين على أراضيها ، و عبرت للاتحاد الأوربي عن رفضها فكرة تشييد معتقلات للمهاجرين .

و تناقلت تصريحات وزير الداخلية الاسباني فيرناندو مارلاسكا، الذي أعلن أن المغرب شريك مميز لبلاده في مجال مراقبة الهجرة غير الشرعية القادمة من بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء ،و أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى الرفع من المساعدة المقدمة للمغرب لتعزيز نظام مراقبة الحدود .

و تناولت الصحف التطورات السياسية و الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،و أشارت إلى الاقتحامات المتكررة لعشرات المستوطنين المتطرفين، لباحات المسجد الأقصى و المواجهات المستمرة بين اسرائيل و الفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة.

و أوردت من جانب آخر مطالبة جامعة الدول العربية، للمجتمع الدولي بالضغط الجاد والحقيقي والفوري على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية بشكل نهائي، والمساهمة في وقف علميات الاستيطان الممنهجة لعزل القدس الشرقية عن محيطها.

وتابعت الصحف مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث تواصل قوات النظام قصفها لمناطق ريفي ادلب و حماة وسط نزوح آلاف المدنيين نحو المناطق الحدودية .

وعرجت على الوضع السياسي في بريطانيا، و نقلت دعوة رئيس بلدية لندن صادق خان لاجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، و ذلك في ضوء الرفض الذي تواجهه خطط رئيسة الوزراء حتى الآن للخروج من الاتحاد .

و توقفت الصحف عند مخلفات اعصار مانغكوت المدمر الذي ضرب أجزاء من الفلبين و وصل الى الصين، كما اهتمت بمخلفات اعصار فلورانس الذي ضرب أجزاءا من الولايات المتحدة .