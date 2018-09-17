أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموقف المغرب بشأن قضية المهاجرين ، مبرزة أن الرباط قطعت الطريق أمام أي مناورة جديدة لحجز المهاجرين على أراضيها ، و عبرت للاتحاد الأوربي عن رفضها فكرة تشييد معتقلات للمهاجرين .
و تناقلت تصريحات وزير الداخلية الاسباني فيرناندو مارلاسكا، الذي أعلن أن المغرب شريك مميز لبلاده في مجال مراقبة الهجرة غير الشرعية القادمة من بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء ،و أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى الرفع من المساعدة المقدمة للمغرب لتعزيز نظام مراقبة الحدود .
و تناولت الصحف التطورات السياسية و الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،و أشارت إلى الاقتحامات المتكررة لعشرات المستوطنين المتطرفين، لباحات المسجد الأقصى و المواجهات المستمرة بين اسرائيل و الفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة.
و أوردت من جانب آخر مطالبة جامعة الدول العربية، للمجتمع الدولي بالضغط الجاد والحقيقي والفوري على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية بشكل نهائي، والمساهمة في وقف علميات الاستيطان الممنهجة لعزل القدس الشرقية عن محيطها.
وتابعت الصحف مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث تواصل قوات النظام قصفها لمناطق ريفي ادلب و حماة وسط نزوح آلاف المدنيين نحو المناطق الحدودية .
وعرجت على الوضع السياسي في بريطانيا، و نقلت دعوة رئيس بلدية لندن صادق خان لاجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، و ذلك في ضوء الرفض الذي تواجهه خطط رئيسة الوزراء حتى الآن للخروج من الاتحاد .
و توقفت الصحف عند مخلفات اعصار مانغكوت المدمر الذي ضرب أجزاء من الفلبين و وصل الى الصين، كما اهتمت بمخلفات اعصار فلورانس الذي ضرب أجزاءا من الولايات المتحدة .
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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