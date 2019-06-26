اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء



أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تأكيد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أن الأعمال العدائية المتواصلة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.

وتابعت الاستعدادات للجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اللبناني اليوم، والتي من بين جدول أعمالها انتخاب حصة المجلس النيابي من أعضاء المجلس الدستوري الجديد والبالغة خمسة أعضاء .

وواكبت صحف الأربعاء فعاليات ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي انطلقت أمس في مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

كما تناقلت إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذتا عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن .

وعرجت صحف لبنان على إعلان وزارة الداخلية المصرية عن احباط مخطط إرهابي لقيادات "جماعة الإخوان " كان يستهدف الدولة ومؤسساتها بهدف اسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو.