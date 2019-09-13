اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تجديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- خلال اتصال هاتفي أجراه أمس برئيس دولة فلسطين محمود عباس إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.

وتحدثت صحف الجمعة عن شن مقاتلات تابعة للنظام السوري غارات جوية على مناطق ريفية في جنوب محافظة إدلب للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار بما في ذلك بلدة معرة النعمان.

وأشارت إلى إعلان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ورئيس جنوب السودان سلفا كير خلال لقائهما في جوبا أن الحرب لم تعد خيارًا لبلديهما.

وأوردت صحف لبنان تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أن تكون بريطانيا مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر على رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من ان التخطيط لذلك لا يزال عند مستوى متدن.