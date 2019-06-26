اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توقيع باكستان والاتحاد الأوروبي على خطة العمل الاستراتيجية الجديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في مجالات التجارة والأمن والسلام ومكافحة غسيل الأموال.

وتطرقت إلى لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بالأمين العام لمنظمة حلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ لبحث التعاون الثنائي بين باكستان والناتو وتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني الإقليمي.

وعرجت على زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى بريطانيا لبحث الوضع الأمني الإقليمي وعملية السلام الأفغانية مع المسؤولين البريطانيين.

وأخبرت عن عزم الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارة باكستان غداً تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأشارت إلى استمرار تراجع مؤشرات سوق الأسهم الباكستانية مع تراجع سعر الروبية مقابل الدولار.

أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن نجاح القوات الحكومية الأفغانية في تحرير مقاطعة بلتشيراج شمال أفغانستان من قبضة حركة طالبان.