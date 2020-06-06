رحيل مفاجئ للإعلامي الكويتي وليد المؤمن

نعت وزارة الإعلام الكويتية، رئيس قسم مذيعي أخبار الإذاعة بقطاع الأخبار والبرامج السياسية في الوزارة وليد المؤمن الذي توفي فجر اليوم السبت.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، محمد العبد الله المبارك الصباح، في بيان صحفي: "إن رحيل المؤمن الذي توفي عن عمر ناهز 50 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة يمثل خسارة لوزارة الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية على وجه الخصوص"

نعت وزارة الإعلام الكويتية، رئيس قسم مذيعي أخبار الإذاعة بقطاع الأخبار والبرامج السياسية في الوزارة وليد المؤمن الذي توفي فجر اليوم السبت.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، محمد العبد الله المبارك الصباح، في بيان صحفي: "إن رحيل المؤمن الذي توفي عن عمر ناهز 50 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة يمثل خسارة لوزارة الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية على وجه الخصوص"

وذكر أن الفقيد كان خلال فترة عمله في الوزارة مثالا للمذيع الكويتي المجتهد والمتميز والملتزم بقواعد وأسس العمل الإعلامي ونموذجا مشرفا للإعلامي الوطني بما قدمه من صورة مشرقة للكويت وتسويق لصورتها الحضارية والإنسانية.

وتقدمت وزارة الإعلام وجميع العاملين فيها بخالص التعازي لأسرة الفقيد وإلى زملائه وإخوانه بالوزارة والأسرة الإعلامية الكويتية ومشاهديه ومستمعيه داخل الكويت وخارجها الذين فقدوا برحيله نموذجا إعلاميا كويتيا مشرفا.

وكان الإعلامي ومذيع تلفزيون الكويت وليد المؤمن انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصليبخات، على أن يبدأ أول أيام العزام اليوم في حسينية عقيلة الطالبيين في منطقة الرميثية.

وكان الراحل قد تعرض لمضاعفات بحالته الصحية قبل أن يدخل في غيبوبة أدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري.