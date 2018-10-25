اهتمامات الصحف السعودية الصادرة صباح الخميس

وكتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية.. بوصلة الاستثمار ): أثبتت السعودية مرات عدة بأنها الدولة القوية وطموحاتها عنان السماء، كما يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فالعمل التنموي مستمر بروح القيادة الشغوفة بالتميز والتحديث المتواصل محليا ودوليا ، وهي دولة لا تهدأ في كل المجالات التي من شأنها مزاحمة الدول المتقدمة. والمتابع لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 ، الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس الأول، ويرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويترأسه الأمير محمد بن سلمان، يستشعر قوة الدولة وعزمها على المضي قدما في صناعة الفرص الاستثمارية وتنميتها واستقطاب أفضل الجهات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز مشاريعها التي تنعكس إيجابا على استقرار المملكة وشعبها، خصوصا مع مشاركة صناديق استثمارية سيادسة عدة من روسيا والمملكة والإمارات.

وواصلت : وبموجز قصير عما حدث خلال ال 48 ساعة الماضية، وقعت السعودية صفقات بنحو 50 مليار دولار تضمنت مشاريع في قطاعات النفط والغاز والصناعة والبنية التحتية، ومن بينها 15 مذكرة تفاهم ب 34 مليار دولار وقعتها أرامكو السعودية وسط حضور عالمي على مستوى رؤساء دول ووزراء ومسؤولي شركات عالمية.