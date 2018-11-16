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تعرف على أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية

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الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

تابعت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، اللقاءات السياسية التي تكثّفت في لبنان على أكثر من خط تحت عنوان تذليل العقدة التي برزت وتحول لغاية الآن دون تشكيل حكومة البلاد المنتظرة.

ورصدت حصيلة قتلى الضربات التي وجهها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي شرق ريف دير الزور، وفق تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وواكبت صحف الجمعة، سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس العراقي برهم صالح أمس، مع كبار المسؤولين الأردنيين في العاصمة عمّان وتوّجها بمباحثات مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف الميادين.

وتناقلت إدانة مجلس جامعة الدول العربية جرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ في 11 نوفمبر الحالي على قطاع غزة.

وراقبت الصحف الهدوء الذي ساد في جبهات القتال بمدينة الحديدة اليمنية وضواحيها أمس، بعد توقيف الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية، العملية العسكرية الرامية لتطهير المدينة من مليشيا الحوثي الارهابية، إفساحًا لعقد محادثات سلام تنهي الأزمة المستمرة في البلاد.

كما تطرقت صحف لبنان، إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، بالضفة الغربية المحتلة.

 

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تعرف على أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية تعرف على أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية



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تعرف على أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية تعرف على أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية



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