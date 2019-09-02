أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، أن الاستيطان جميعه غير شرعي وسيفكك كما فكك في غزة وسيناء.

وتناولت صحف الصباح مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334.

وسلطت الصحف الضوء على أقوال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونرو" بيير كرينبول، خلال افتتاحه مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" في الأردن، إننا "لن نصمت أمام محاولات نزع شرعية حقوق اللاجئين والاعتراف بهم".

وتابعت أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي "إن تصريحات نتنياهو بشأن تطبيق السيادة الكاملة على جميع المستوطنات بالضفة الغربية ليست مجرد شعارات انتخابية بل تفضح سياساته وممارساته القائمة على الأرض".

وأولت الصحف اهتماما ، بتسلم فلسطين رئاسة اجتماعات اللجنة الاجتماعية العربية، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لغرض إعداد الملف الاقتصادي على أجندة الدورة (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل.

وأوردت خبر إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى مستوطنة "الكنا" المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، والتي كرر فيها وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية قائلا: (.. سنعمل على فرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل).

ورصدت صحف اليوم التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين والذي اشار الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، أصدرت خلال شهر أغسطس المنصرم أوامر اعتقال إداري بحق 76 معتقلا فلسطينيا.