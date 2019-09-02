أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وركزت في الإطار ذاته على تأكيد الرئيس السيسي أن الأمن القومي للكويت ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحرص مصر على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين في شتى الأصعدة.

ونشرت صحف الإثنين تشديد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، على أهمية انخراط الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية لتخفيف التوتر بينهما.

وسلطت الضوء على إعلان الرئاسة الفلسطينية أن استمرار محاولات حكومة الاحتلال خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار.

وتطرقت الصحف إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتناولت آخر مستجدات الوضع في لبنان في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.

وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن مقتل وإصابة 28 شخص بولاية تكساس الأمريكية بعدما فتح مسلح النار عشوائيًا على المارة وسائقي السيارات في مدينة أوديسا إثر استيلائه على شاحنة للبريد.