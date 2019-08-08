أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على إعلان سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ان أي محاولة لاستغلال الحدث المأسوي الذي وقع في قبرشمون في ٣٠ يونيو الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية يجب أن يتم رفضه وبأن الولايات المتحدة عبرت بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الجيش السوري تمكن قواته بإستعادة السيطرة على بلدتي الأربعين والزكاة في ريف حماة الشمالي بعدما خاضت معارك عنيفة ضد من تصفهم بالمسلحين.

ولفتت صحف الخميس إلى تأكيد البنتاغون أن تنظيم داعش الإرهابي استأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من السنة وعزز من قدراته في العراق وبأن التنظيم الإرهابي إستطاع توحيد ودعم عمليات في كلا البلدين.

واهتمت الصحف بمواصلة الآلاف من أفراد قوات الأمن الهندية من سيطرتها على الإحتجاجات التي خرجت في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان بعد أن علقت تلك السلطات الإتصالات وخدمات الإنترنت في الإقليم.

وتحدثت عن قتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 145 بجروح في تفجير سيارة مفخخة في كابل أعلنت طالبان المسؤولية عنه.