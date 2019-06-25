اهتمامات الصحف المصرية

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية استثمار العام الحالي لدفع جهود العمل الأفريقي المشترك، وذلك خلال لقائه أمس مبعوث رئيس جمهورية غينيا بيساو السفير "مامادو سانو".

وسلّطت الضوء على لقاء الرئيس السيسي أمس مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش، الذي تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وإمكانيات ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابعت مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس بموسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بشأن سُبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الانتباه إلى موافقة مجلس الشعب المصري أمس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، التي بلغت تريليونًا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر.

ونوّهت صحف الثلاثاء إلى مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أمس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي تناولت التهديد الإيراني بالمنطقة، وتأمين مضيق هرمز.

وتحدثت عن فرض الولايات المتحدة أمس عقوبات مشددة جديدة على إيران، استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين.

وواكبت إعلان لجنة الانتخابات المركزية في موريتانيا أمس فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وتابعت صحف مصر قرار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان تشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.