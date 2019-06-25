اهتمامات الصحف اللبنانية

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في جدة أمس، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو حي تمّ استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها .

وواكبت الزيارة التي بدأها وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان أمس، للاطلاع على التطورات الأخيرة التي طرأت على ‏الموازنة العامة للدولة والإصلاحات التي تتضمنها، في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد .

ورصدت صحف الثلاثاء، الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي .

وتابعت مجريات اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، بموسكو أمس، وبحثا خلاله سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأشارت إلى استقدام قوات نظام الأسد تعزيزات عسكرية ضخمة من آليات ثقيلة وجنود وعتاد لوجيستية نحو مواقعها في ريف حماة الشمالي الغربي .

كما تناقلت صحف لبنان، خبر مصادقة البرلمان العراقي على تعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل بعد 8 أشهر على تكليف رئيس الوزراء لتشكيل حكومة البلاد .