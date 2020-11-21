أكدت شركة "تويتر" أمس الجمعة أنها ستسلم السيطرة على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة في يوم تنصيبه رسميا، في 20 يناير المقبل وحساب "POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.

وسينطبق هذا أيضا على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابا زوجة الرئيس الأمريكي "FLOTUS" والمتحدث باسم البيت الأبيض "PressSec"، حسبما نقلت شبكة CNN عن نك باسيليو، المتحدث باسم "تويتر" وأضاف باسيليو: "يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021. وكما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".