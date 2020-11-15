اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز منافسه الديمقراطي دونالد ترامب في الانتخابات، مشددا على أن سبب ذلك يعود إلى تزوير نتائج التصويت.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" تعليقا على تقرير تلفزيوني لقناة "فوكس نيوز" تساءل فيه المذيع بشأن كيفية فوز بايدن في التصويت وأشار إلى أن بايدن "كان مقتنعا بأنه سيخسر" قبيل الانتخابات.