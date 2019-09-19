أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذا الخصوص.

وأشارت الصحف إلى أن مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بالقاهرة أمس تناولت تطورات الأوضاع في الخرطوم والتنسيق المشترك بين البلدين في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل وسط حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي.

وأبرزت صحف القاهرة اتهام المملكة العربية السعودية إيران بالوقوف وراء العدوان التخريبي على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وتحدثت عن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة أمس لأوسلو رفضه التعاون مع أي حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والتي لم يتمكن في الانتخابات التشريعية من الفوز بأغلبية تتيح له تشكيل حكومة أكثرية.

وأخبرت عن تدمير الجيش الوطني الليبي 3 طائرات مسيرة تركية الصنع خلال غارات جوية على مواقع في العاصمة طرابلس .