أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تجديد المملكة العربية السعودية إدانتها واستنكارها ورفضها القاطع لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراض بالضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وعدته إجراءً باطلًا جملًة وتفصيلًا وتصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني.

وأولت صحف هذا النهار اهتمامًا دعوة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الحكومات الإسلامية، لدعم مبادرة إقرار "اليوم العالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا"، خلال مشاركتهم في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسلطت الضوء على لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمقر إقامته في أوسلو، وزيرة خارجية النرويج ايني اريكسون، أطلعه الرئيس، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية.

وتناولت صحف الصباح الأنباء عن استشهاد مواطنة فلسطينية جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وسلطت صحف الضوء على دعوة الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001، تماشيًا مع الالتزامات السابقة.

وتابعت صحف فلسطين تصريحات وزارة الخارجية الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة، والبحث عن شريك سلام حقيقي في إسرائيل، وستواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق شعبنا في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة.

وتناقلت صحف اليوم ما أظهرته النتائج غير الرسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، حصول كل من حزبي "الليكود" و"أبيض-أزرق" على 32 مقعدًا لكل واحد منهما، فيما حصلت القائمة المشتركة على 12، بعد فرز نحو 92% من الأصوات.

ورصدت اقتحام 64 مستوطنًا و 33 عنصرًا من مخابرات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت تقديرات الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل 3.5% من سكان المعمورة، مقابل 2.8% عام 2000، وفق تقييم جديد أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الدولية.