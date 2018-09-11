أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية بالعاصمة، مبينة حجم الدمار والخسائر التي لحقت بمؤسسة النفط الليبية بالعاصمة طرابلس نتيجة التفجير الإرهابى الذي قام به 3 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي مما أسفر مقتل 2 من حرس المؤسسة وإصابة 18 آخرين من الموظفين والمدنيين.

وركزت على إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب عقيله صالح للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط وسط طرابلس ، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تحقيقاتها المكثفة لمعرفة أبعاد وهوية المنفذين الواقفين وراء الاعتداء.

وتابعت الصحف لقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفه حفتر، مع وزير خارجية إيطاليا، إنزو مورافو ميلانيزي الذي بحث خلاله المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، و الانتخابات الليبية القادمة ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها، ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .

وتطرقت إلى الإدانات الدولية والعربية للعمل الإرهابي الذي تعرضت له مؤسسة النفط بطرابلس والتأكيد الدولي على دعم حكومة الوفاق في معركتها للقضاء على الإرهاب.