يعود برنامج "قعدة ستات" بداية من السبت المقبل، فى تمام التاسعة والنصف مساء على شاشة قناة "أوربت"، وذلك بعد الحصول على إجازة سنوية، وسوف يتناول البرنامج فقرات هامة فى مجال الصحة العامة والجمال والسوشيال ميديا والمعلومات.
يذكر أن برنامج "قعدة ستات" يذاع كل يوم سبت، ويقود تقديمه كل من مروة صبرى، رنا عرفه، جينا سليم، أميرة فراج وديانا هشام، وهو من إخراج المخرج محمد عاطف.
وكان الموسم الأول من البرنامج قد انطلق فى شهر يونيو، لتنتهى حلقاته يوم السبت الماضى.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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