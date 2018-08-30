

يعود برنامج "قعدة ستات" بداية من السبت المقبل، فى تمام التاسعة والنصف مساء على شاشة قناة "أوربت"، وذلك بعد الحصول على إجازة سنوية، وسوف يتناول البرنامج فقرات هامة فى مجال الصحة العامة والجمال والسوشيال ميديا والمعلومات.

يذكر أن برنامج "قعدة ستات" يذاع كل يوم سبت، ويقود تقديمه كل من مروة صبرى، رنا عرفه، جينا سليم، أميرة فراج وديانا هشام، وهو من إخراج المخرج محمد عاطف.

وكان الموسم الأول من البرنامج قد انطلق فى شهر يونيو، لتنتهى حلقاته يوم السبت الماضى.

