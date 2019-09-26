أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
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أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

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العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لانجاز موازنة 2020م في اطار الاجراءات التي تسعى لتحقيقها لتوفير الاجواء الملائمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر فيما تتصاعد وتيرة الاضرابات التي تنفذها بعض القطاعات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

وأشارت الى تأكيد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم في تصريح له أمس إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لوزير شؤون القدس، فادي الهدمي، واستدعاءها محافظ القدس عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة.

وتحدثت صحف الخميس عن إعلان قيادة القوات الأميركية "أفريكوم" أمس شن غارة جوية، استهدفت محيط مدينة مرزق جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا إرهابيا من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأخبرت عن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الى مواصلة الحوار مع المعارضة محذرا من أن رفض ذلك قد يهدد البلاد ويفاقم أزمتها.

ولفتت الى إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس فرض عقوبات على شركات صينية متهمة بنقل نفط من ايران في انتهاك للحظر الأميركي على هذا البلد.

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أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس



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