أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع رفيع المستوى حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أمس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 74، ولقاءه بعدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.

وأهتمت بتأكيد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي "مسئولين وعسكريين سابقين، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر" أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يمثل أحد أهم مسببات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، منبها بضرورة تكاتف أطراف المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الوطنية و تنفيذ أطر الحل السياسي الشامل لعدد من الأزمات بالمنطقة، وتجنب الحلول العسكرية التي طالما أدت إلى تداعيات شديدة السلبية تمتد آثارها على كافة المستويات.

ونقلت صحف القاهرة تصريحات رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس" خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي في نيويورك أمس باستمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية.

وسلطت الضوء على إشادة المملكة العربية السعودية بما وصفته إجماعاً متزايدًا على أن إيران شنت هجمات استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة الشهر الجاري.

وتحدثت عن اقتحام عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بمشاركة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي الأسبق أفى دختر ، وذلك بالتزامن مع حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة أمس وطالت 18 فلسطينيا بينهم وزير شئون القدس فادى الهدمي.

ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز باكستان إلى 27 قتيلا بينهم نساء وأطفال في حين واصلت فرق الإنقاذ عملها.