تفاصيل أهم ماجاء في الصحف المصرية السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 45 حالة وخروج 417 من المصابين من مستشفيات العزل بعد تعافيهم.

وأشارت صحف السبت إلى الجهود الأوروبية المستمرة من أجل تهدئة النزاع في ليبيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبرزة مواصلة تركيا دعمها العسكري لميليشيات طرابلس.

وتناقلت الاحتجاجات العارمة التي شهدتها لبنان بسبب انهيار قيمة الليرة إلى مستويات قياسية بالمقارنة بالدولار الأمريكي، والاجتماع الطاريء الذي عقده مجلس الوزراء اللبناني لبحث الأوضاع المالية والنقدية المتدهورة.

وعرجت على الأوضاع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى الوضع الإنساني المتدهور جراء انتشار فيروس كورونا مع نقص تمويل برامج الإغاثة.

وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى الانفجار الذي وقع داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل ٤ أشخاص وإصابة آخرين.