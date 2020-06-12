تفاصيل أهم ماجاء في الصحف المصرية الجمعة

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقية مصغرة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع عدد من القادة الأفارقة لمتابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حالياً ومستقبلاً.

وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في دعم الطواقم الطبية الأفريقية في مكافحة انتشار كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، وتشديده على ضرورة التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية في إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في أفريقيا.

وسلطت صحف الجمعة الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل ١٤٤٢ إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 35 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 39726 حالة من ضمنهم 10691 إصابة تم تعافيها و1377 حالة وفاة.

ونشرت تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، ويعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة.

وتناقلت ترحيب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، وتثمينه مواقف الدول العربية والإسلامية الداعمة للمشروع الوطني ودعم الثوابت والحقوق الوطنية والتمسك بمبادرة السلام العربية.

وعرجت صحف القاهرة على الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة إعلان الجيش الوطني الليبي تراجع ميليشيات طرابلس لمسافة 90 كيلومترا غربي مدينة سرت، وتنفيذ الطيران الليبي طلعات في محيط مدينة سبها جنوبي البلاد.