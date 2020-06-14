أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم الأحد 14 حزيران

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي، ورفض مصر والسودان مقترحا إثيوبيا يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد، ووصفته وزارة الموارد المائية والري المصرية بأنه مثير للقلق لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية. وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والتي تناولت التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الإفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة (إعلان القاهرة)، بالإضافة لاستعرض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.

ونوهت إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 62 حالة، وخروج 421 حالة من المستشفيات، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى أمس 42980 حالة من ضمنهم 11529 حالة تم شفاؤها و1484 وفاة. وتطرقت إلى تحذيرات كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي من خروج الوضع في البلاد عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في عدة ولايات.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب أمس المساعدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوقف عمليات تدفق الأسلحة التركية على الأراضي الليبية، مما ينذر بتصاعد الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ولفتت الصحف إلى أن رئيس الوزراء اللبناني أكد أن حكومته لن تسكت على تحميلها وزر السياسات التي أوصلت البلاد إلى الكارثة التي تعيشها اليوم، منوها إلى أن الدولة أفشلت كل الاجتماعات السرية والعلنية التي عقدت من أجل محاولة الانقلاب على أعمال محاربة الفساد.