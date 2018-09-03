أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين

واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين، مبرزة المباحثات التي أجراها مع عدد من الزعماء الأفارقة على هامش مشاركته في منتدى "الصين – أفريقيا".

ونشرت إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها لحماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.

وعرجت الصحف إلى الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تقدم قوات الجيش اليمني في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 6 أشخاص إثر هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مكتب مديرية هولداج الحكومي في العاصمة الصومالية مقديشو.