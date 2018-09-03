أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين

واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين، مبرزة المباحثات التي أجراها مع عدد من الزعماء الأفارقة على هامش مشاركته في منتدى "الصين – أفريقيا".
ونشرت إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها لحماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.
وعرجت الصحف إلى الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تقدم قوات الجيش اليمني في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.
وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 6 أشخاص إثر هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مكتب مديرية هولداج الحكومي في العاصمة الصومالية مقديشو.
GMT 06:44 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين
GMT 12:02 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
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GMT 13:07 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالأعلى للإعلام يقرر منع بث "ملعب الزمالك" و"صح النوم" لأسبوعين
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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