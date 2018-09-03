أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية, موضحة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 48 قتيل و129 جريح جراء الاشتباكات فى عدة مناطق فى العاصمة طرابلس.
وأشارت الصحف إلى إعلان المجلس الرئاسي حالة الطوارئ الأمنية في مدينة طرابلس وضواحيها، مرجعًا هذه الخطوة إلى خطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة وحماية وسلامة المدنيين.
ونوهت الصحف إلى بيان لجنة الشؤن الخارجية بمجلس النواب، بأنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في مدينة طرابلس، داعية الجميع إلى التهدئة وتجنيب المدينة وسكانها ويلات الحرب و الدمار، محذرة من العواقب الوخيمة للاستمرار في الاقتتال.
وبينت الصحف إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوة جميع الأطراف المعنية لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًّا.
GMT 06:48 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين
GMT 10:02 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 09:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 09:06 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 09:01 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
أرسل تعليقك