أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية, موضحة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 48 قتيل و129 جريح جراء الاشتباكات فى عدة مناطق فى العاصمة طرابلس.

وأشارت الصحف إلى إعلان المجلس الرئاسي حالة الطوارئ الأمنية في مدينة طرابلس وضواحيها، مرجعًا هذه الخطوة إلى خطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة وحماية وسلامة المدنيين.

ونوهت الصحف إلى بيان لجنة الشؤن الخارجية بمجلس النواب، بأنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في مدينة طرابلس، داعية الجميع إلى التهدئة وتجنيب المدينة وسكانها ويلات الحرب و الدمار، محذرة من العواقب الوخيمة للاستمرار في الاقتتال.

وبينت الصحف إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوة جميع الأطراف المعنية لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًّا.