أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

توجيه ملكي بتمديد إجازة اليوم الوطني

الملك سلمان مغرداً: نتطلع إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير للوطن وشعبه

الملك سلمان يعزي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة في ضحايا العبارة

ولي العهد: لن نسمح بالاعتداء على سيادتنا أو العبث بأمننا

ولي العهد: في يومنا الوطني.. نفتخر بما حققه وطننا من مكانة دولية وإسلامية وعربية وإنجازات اقتصادية وتنموية

محمد بن سلمان يعزي رئيس تنزانيا المتحدة في ضحايا العبارة

الفيصل يفتتح ورشة «هوية جدة».. اليوم

أمير الجوف: ملحمة تاريخية كبرى لبناء دولة حديثة

أمير الشمالية: اليوم الوطني ذكرى ملهمة لكل قيادي ومسؤول

أضخم ألعاب نارية في العالم تضيء سماء المملكة

مجلس الوزراء الكويتي يرحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان المرتقبة

محمد بن زايد: مسيرة البناء التي يقودها خادم الحرمين ستظل سنداً وقوةً للعرب

رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني 88

الفلسطينيون يرفضون مهلة إسرائيل لهدم الخان الأحمر

الجيش اليمني يحاصر الحوثيين شمالي صعدة

مصر: 6 أحكام بالمؤبد على «مرشد الإخوان»

السوريون يتظاهرون ضد حكومتهم في إدلب وحماة

«فريق ماي» يضع خططاً طارئة لإنقاذها بانتخابات مبكرة

فضيحة قطرية جديدة.. تآمر مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية

الأزمة المالية تطيح بوزير التجارة الإيراني