أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:
توجيه ملكي بتمديد إجازة اليوم الوطني
الملك سلمان مغرداً: نتطلع إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير للوطن وشعبه
الملك سلمان يعزي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة في ضحايا العبارة
ولي العهد: لن نسمح بالاعتداء على سيادتنا أو العبث بأمننا
ولي العهد: في يومنا الوطني.. نفتخر بما حققه وطننا من مكانة دولية وإسلامية وعربية وإنجازات اقتصادية وتنموية
محمد بن سلمان يعزي رئيس تنزانيا المتحدة في ضحايا العبارة
الفيصل يفتتح ورشة «هوية جدة».. اليوم
أمير الجوف: ملحمة تاريخية كبرى لبناء دولة حديثة
أمير الشمالية: اليوم الوطني ذكرى ملهمة لكل قيادي ومسؤول
أضخم ألعاب نارية في العالم تضيء سماء المملكة
مجلس الوزراء الكويتي يرحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان المرتقبة
محمد بن زايد: مسيرة البناء التي يقودها خادم الحرمين ستظل سنداً وقوةً للعرب
رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني 88
الفلسطينيون يرفضون مهلة إسرائيل لهدم الخان الأحمر
الجيش اليمني يحاصر الحوثيين شمالي صعدة
مصر: 6 أحكام بالمؤبد على «مرشد الإخوان»
السوريون يتظاهرون ضد حكومتهم في إدلب وحماة
«فريق ماي» يضع خططاً طارئة لإنقاذها بانتخابات مبكرة
فضيحة قطرية جديدة.. تآمر مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
الأزمة المالية تطيح بوزير التجارة الإيراني
GMT 10:10 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
GMT 10:08 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الإثنين
GMT 17:25 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 17:23 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 17:16 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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