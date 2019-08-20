أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالقلق الذي يسود الساحة السياسية بانتظار صدور التصنيف الجديد للوضع المالي في لبنان في حين يتنظر أن تنشط حركة الاتصالات والمشاورات السياسية بعد عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من واشنطن أمس.

وأشارت إلى إعلان وزارة الدفاع العراقية أمس أنها القت القبض على أحد المسؤولين البارزين في تنظيم داعش الإرهابي وهو مقرب من زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي في منطقة هيت بالأنبار.

وتطرقت إلى دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس اليمنيين بالوقوف خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية ورفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم والتشرذم.

وأخبرت عن إعلان المجلس العسكري الحاكم في السودان أمس عن تأجيل الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى الحكم المدني حتى اليوم.