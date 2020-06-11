تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الجزائرية الخميس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون أمس لبحث الوضع العام في البلاد، مشيرة إلى تأكيد قيادة الجيش الجزائري عبر مجلة "الجيش" أن مشاركة القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام في الخارج هو من صميم مبادئ السياسة الخارجية للجزائر.

ونقلت دعوة الولايات المتحدة، أمس، طرفي الصراع في ليبيا إلى استئناف فوري للمفاوضات السياسية بينهما برعاية أممية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار ووضع حد لكل التدخلات أجنبية في الشأن الليبي.

وأشارت إلى إعراب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن قلق بلاده المتزايد تجاه مساعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية كونه خرق للقانون الدولي، مجددًا دعم برلين لمبدأ "حل الدولتين".

وتحدثت صحف الجزائر عن مقتل 69 قرويًا من سكان قرية فيلو النائية في شمال ـ شرق نيجيريا على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية إثر هجوم مسلحيها على القرية.