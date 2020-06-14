أبرز اهتمامات الصحف الليبية اليوم الأحد 14 حزيران

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح ،وكشفه عن تلقيه وعودا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالسعي مع نظيريه المصري والتونسي من أجل حل الأزمة الليبية، مطلعا إياه على المبادرة التي تقدم بها وأعلنت عنها القاهرة . وأشارت إلى بيان المجلس الرئاسي ، وتأكيده أنه لن يصبر كثيرا على إغلاق الموانئ النفطية الذي أدى إلى وقف التصدير وتردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول النفطية، و تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والموانئ وخطوط نقل النفط الخام .

وتناولت الصحف الاعتداءات المستمرة من قبل الجماعات والمليشيات المسلحة على شبكة ومحطات الكهرباء وفرق الصيانة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أحياء في مدينة الزاوية و العاصمة طرابلس لأكثر من 14 ساعة . ونقلت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس التي أعرب فيها عن صدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية ، معظمها في ترهونة، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة . وعرجت الصحف على بيان الرئاسة المصرية ، وترحيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة اعلان القاهرة، التي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعياتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية .